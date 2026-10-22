22.10.2026 13:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 69

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2026 г. се присъжда колективно на Международния наказателен съд и неговите служители.

При обявяването на лауреата на наградата за 2026 г. в пленарната зала в четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:

„Европейският съюз се основава на зачитането на многостранния подход и международните институции. С връчването на наградата „Сахаров“ на Международния наказателен съд и неговите служители Европейският парламент признава важната работа на Съда за защита на международното право и правосъдието“.

Международният наказателен съд (МНС) разследва и, когато е обосновано, съди лица, обвинени в най-тежките престъпления, пораждащи безпокойство сред международната общност: геноцид, военни престъпления, престъпления срещу човечеството, агресия.

Съдът е ключов участник в световната борба с безнаказаността и произвола. Международното наказателно правосъдие търси отговорност от лицата, извършили престъпления, и спомага за предотвратяването на рецидиви. Като съд от последна инстанция, той има допълваща роля спрямо националните съдилища. Работата на МНС е регламентирана от международен договор, наречен Римски статут. Той е първият постоянен международен наказателен съд в света.

В номинацията се подчертава важността на дейността на МНС, включваща разследвания, наказателни преследвания, съдебни процеси и издаване или разрешаване на заповеди за арест в държави като Афганистан, Русия, Израел, Демократична република Конго, Уганда, Мали, Либия и Централноафриканската република.

Наградата подчертава работата на Международния наказателен съд (МНС), включително разследвания, повдигане на обвинения, съдебни процеси и издаването или одобряването на заповеди за арест.

ЕС трябва да защитава глобалните механизми за международно правосъдие и търсене на наказателна отговорност

В годишните доклади на Европейския парламент (ЕП) за 2025 г. относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност и относно правата на човека и демокрацията по света евродепутатите изразиха дълбоката си загриженост, породена от нарастващите заплахи и от наложените на МНС санкции, по-специално от САЩ, както и на неговите прокурори, съдии, служители и партньори. Според членовете на ЕП това са сериозни атаки срещу международната съдебна система.

Членовете на ЕП многократно призоваха Европейската комисия да задейства т.нар. „блокиращ регламент“ на ЕС, за да защити длъжностните лица, работещи в МНС, от извънтериториални нападения и да даде възможност Съдът да продължи дейността си при пълна независимост. Блокиращият регламент защитава европейските оператори, независимо от техния размер или сектор на дейност, като обезсилва в рамките на ЕС действието на всяко чуждестранно съдебно решение, основано на чуждестранни закони. Той също така им дава възможност да искат обезщетение за вреди, причинени от извънтериториално прилагане на чуждестранни закони.

В горепосочените доклади членовете на ЕП също така приветстват продължаването на финансовата подкрепа на ЕС за МНС в особено труден момент за международното правосъдие.

Членовете на ЕП подчертаха също така, че нарастващото незачитане на международното право и политизирането на дебата относно международните правосъдни институции представляват екзистенциална заплаха за основания на правила международен ред. Всички държави членки на ЕС, са страни по Римския статут и следователно са задължени да изпълняват решенията на МНС.

Председателят на МНС и няколко съдии участваха в заседания на комисиите на Европейския парламент през 2025 г. и 2026 г., за да запознаят евродепутатите с последиците от санкциите на САЩ за техните професионални задължения и личен живот.

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта е учредена през 1988 г. и носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров. Тя се присъжда ежегодно от Парламента на отделни лица или организации като признание за тяхната работа в една от следните области: защитата на правата на човека и основните права, по-специално свободата на изразяване, защитата на правата на малцинствата, зачитането на международното право, развитието на демокрацията и защитата на принципите на правовата държава.

Церемонията по връчването на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2026 г. ще се състои през декември в Страсбург по време на пленарната сесия на Европейския парламент.