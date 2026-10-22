РБ „Сава Доброплодни получи като дарение уникални издания на чужди езици

22.10.2026 13:41 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 75

В навечерието на празника на Сливен – Димитровден, писателят Костадин

Костадинов, съсобственик на издателство „ПАН“, посети Регионална библиотека

„Сава Доброплодни“ - Сливен и дари за Чуждоезиковия център колекция от

уникални справочни и образователни издания и книги с художествени текстове за

деца и тийнейджъри.

Дарението включва 35 луксозни, богато илюстрирани, 3D и интерактивни

издания, на английски, немски, френски, испански, италиански и исландски език,

издадени в последните 5 години. Част от изданията са свързани с реализирани

проекти за преводи на ИК“ПАН“ с чужди големи детски издателства. Книгите са

от поредици, към които съвременните деца и тийнейджъри проявяват най-голям

интерес като: научни и научно-популярни енциклопедии за космоса и планетите;

за природните явления и околната среда; за динозаврите; за животинския и

растителния свят; за най-важните етапи от историята на човечеството; за

домашните любимци; за човешкото тяло; за роботите и мястото им в съвременния

живот; както и книги с образователни игри за лесно усвояване на езиците, забавни

игри за свободното време, наръчници за магии и фокуси, а също и приказки и

басни за животните, издания с детски коледни приказки, оригинални издания на

значими световни автори на детски книги.

Дарението бе получено от директора на регионалната библиотека д-р Росица

Петрова-Василева, която благодари на Костадин Костадинов за поредния

дарителски жест на издателство „ПАН“ насочен към обогатяване на фондовете на

библиотеката с уникални издания за деца и тийнейджъри и за отличното

партньорство при организиране и провеждане на Националния фестивал на

детската книга в Сливен.

Дарените книги ще бъдат на разположение на читателите в Чуждоезиковия

център на библиотеката.