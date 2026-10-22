РБ „Сава Доброплодни получи като дарение уникални издания на чужди езици

В навечерието на празника на Сливен – Димитровден, писателят Костадин
Костадинов, съсобственик на издателство „ПАН“, посети Регионална библиотека
„Сава Доброплодни“ - Сливен и дари за Чуждоезиковия център колекция от
уникални справочни и образователни издания и книги с художествени текстове за
деца и тийнейджъри.
Дарението включва 35 луксозни, богато илюстрирани, 3D и интерактивни
издания, на английски, немски, френски, испански, италиански и исландски език,
издадени в последните 5 години. Част от изданията са свързани с реализирани
проекти за преводи на ИК“ПАН“ с чужди големи детски издателства. Книгите са
от поредици, към които съвременните деца и тийнейджъри проявяват най-голям
интерес като: научни и научно-популярни енциклопедии за космоса и планетите;
за природните явления и околната среда; за динозаврите; за животинския и
растителния свят; за най-важните етапи от историята на човечеството; за
домашните любимци; за човешкото тяло; за роботите и мястото им в съвременния
живот; както и книги с образователни игри за лесно усвояване на езиците, забавни
игри за свободното време, наръчници за магии и фокуси, а също и приказки и
басни за животните, издания с детски коледни приказки, оригинални издания на
значими световни автори на детски книги.
Дарението бе получено от директора на регионалната библиотека д-р Росица
Петрова-Василева, която благодари на Костадин Костадинов за поредния
дарителски жест на издателство „ПАН“ насочен към обогатяване на фондовете на
библиотеката с уникални издания за деца и тийнейджъри и за отличното
партньорство при организиране и провеждане на Националния фестивал на
детската книга в Сливен.
Дарените книги ще бъдат на разположение на читателите в Чуждоезиковия
център на библиотеката.