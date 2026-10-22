22.10.2026 13:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 67

Членовете на ЕП решително осъждат ескалацията на руската война срещу Украйна в Черно море

Европейският парламент критикува слабата реакция на българското правителство спрямо руската заплаха

Необходима е по-голяма подкрепа от страна на ЕС за Румъния и България при ранното откриване и проследяване на враждебни дронове

След последните смъртоносни атаки срещу граждански търговски кораби Парламентът призовава ЕС да обмисли разполагането на военноморска операция в Черно море.

Категорично осъждайки последните смъртоносни нападения край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство, Парламентът счита Русия отговорна за атаките срещу граждански кораби и за ескалацията на агресивната ѝ война срещу Украйна в западната част на Черно море.

В резолюцията, приета в четвъртък с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“, се подчертава, че тези атаки се вписват в ясна тенденция на ескалация от страна на Русия, при която Москва систематично напада граждански кораби. Русия е основният фактор за влошаването на ситуацията в региона на Черно море, се посочва в текста.

Изразявайки признание за бързите усилия на румънските и българските морски спасителни служби, граничната полиция и преминаващите търговски кораби за оказване на помощ на корабите, евродепутатите изразяват също така загриженост относно неясния отговор на българското правителство към руската заплаха. Те изразяват съжаление относно слабата дипломатическа реакция на София спрямо Русия и призовават българския министър-председател Румен Радев да „съчетае призивите за съюзническа солидарност с конкретни действия“. Те изразяват съжаление във връзка със забавеното участие на България в инициативата на НАТО за способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи (инициативата на НАТО за противодействие на дронове) и настоятелно призовават българското правителство да не отлага допълнително, а официално да потвърди участието си до 30 октомври 2026 г.

ЕС следва да обмисли военноморска операция в Черно море

Вследствие на последните смъртоносни атаки членовете на Европейския парламент заявяват, че ЕС и неговите държави членки трябва да обмислят разполагането на военноморска операция на ЕС в Черно море, като подчертават, че свободата на корабоплаването и морската сигурност са част от сигурността на източния фланг на НАТО, региона на Черно море и делтата на река Дунав. Членовете на ЕП призовават освен това НАТО да обмисли инициатива за Черно море, въз основа на дискусиите относно инициативата „Черноморски страж“ и подчертават значението на по-тясното регионално сътрудничество между България, Румъния и Турция.

По-голяма подкрепа от ЕС за Румъния и България

В текста се призовават също така държавите членки на ЕС, в сътрудничество с НАТО, да подкрепят България и Румъния в ранното откриване и проследяване на враждебни дронове, заплашващи корабоплаването в Черно море, както и ЕС да приведе бързо в действие инициативата за център за морска сигурност на ЕС в Черно море, която има за цел да допринесе за укрепването на морската безопасност и сигурност и за защитата на критичната морска инфраструктура и морската среда. Членовете на ЕП призовават също така неизразходваните средства на ЕС по т.нар. инструмент SAFE да бъдат използвани, за да се помогне на Румъния и България да се справят с тези предизвикателства, като същевременно подчертават, че бъдещият дългосрочен бюджет на ЕС трябва да отговаря на широк спектър от потребности в областта на сигурността и отбраната, включително в Черноморския регион.

Освен това те искат ЕС и неговите държави членки да засилят защитата и устойчивостта на текущите проекти за подводни телекомуникации, пренос на електроенергия и кабели за данни чрез засилено морско наблюдение, регионално сътрудничество и механизми за бързо реагиране.