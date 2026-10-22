22.10.2026 15:07 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 78

Наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков” за 2026 г. се присъжда на управителя на „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД Господин Господинов. Решението бе взето на заседание обществената комисия за избор на носител на наградата.

Изборът беше направен след обсъждане на икономическите показатели на стопански субекти, работещи на територията на община Сливен, на база на следните показатели - социална стабилност; липса на задължения към Общината, държавата и социалното осигуряване, вложени инвестиции и печалба.

„Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД е дружество, чиято дейност е свързана с един от най-важните елементи на обществената инфраструктура – пътищата, които свързват хора, населени места и икономически възможности.

Господин Господинов е част от управлението на фирмата от 2008 г., като посвещава своя професионален опит и усилия на развитието на дейността й, устойчивостта на организацията и отговорното изпълнение на поетите ангажименти.

Наградата ще му бъде връчена на тържествения концерт на 23 октомври от 18 ч. в зала „Сливен“.