22.10.2026 16:48 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 57

Спортът, отборният дух и желанието за победа отново събраха ученици от населените места в община Сливен и град Кермен в традиционния Есенен футболен турнир. Надпреварата е част от превантивните дейности на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и от приоритетите на Община Сливен за насърчаване на децата към активен и здравословен начин на живот.

Тринадесетото издание на турнира премина с много емоции, оспорвани срещи и силен отборен дух. На терена младите футболисти показаха не само спортни умения, но и уважение към съперниците, дисциплина и желание да се представят по най-добрия начин.

Шампион в тазгодишната надпревара стана тимът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Камен. Второто място завоюва ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Блатец. На трето място се класира отборът на ОУ „Братя Миладинови“ - с. Злати войвода. Четвърти останаха футболистите на ОУ „Черноризец Храбър“ – с. Крушаре.

След финалната среща заместник-кметът на община Сливен Пепа Чиликова, която е и председател на Местната комисия, връчи купите, медалите и предметните награди на победителите и финалистите. От името на кмета Стефан Радев тя поздрави децата и техните треньори за усилията, постоянството и отговорното отношение към спортното предизвикателство. „Благодаря на вас и вашите учители за ентусиазма и желанието, с които се включихте в турнира! Благодаря ви, че обичате футбола. Бъдете все така активни, учете се и се вслушвайте в съветите на вашите родители и преподаватели. Бъдете пример за вашите връстници“, пожела Пепа Чиликова. „Не забравяйте, че всяко усилие се възнаграждава. Победата е важна, но още по-важно е участието и изграждането ви като личности с характер, дисциплина и спортсменство“, посочи заместник-кметът.

Футболният турнир се провежда ежегодно в два формата – пролетен и есенен, като спортът е един от основните инструменти в превантивната работа с децата и младите хора. Тринадесетото издание е организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Сливен, с подкрепата на Община Сливен.