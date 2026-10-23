Ученици от НУФИ „Филип Кутев” почетоха българските будители в Котел

23.10.2026 09:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 29 минути | 37

В навечерието на Деня на народните будители и празника на Котел ученици от III и IV клас на НУФИ „Филип Кутев“ представиха музикално-литературна програма, посветена на българските просветители и духовното наследство на родния край.

Събитието се проведе в Пантеона на Георги Стойков Раковски и събра родители, близки и гости на младите изпълнители.

Чрез рецитал и музикални изпълнения учениците отдадоха почит на Георги Стойков Раковски, д-р Петър Берон, Софроний Врачански, Паисий Хилендарски и други книжовници и просветители, оставили трайна следа в българската история.

В рамките на инициативата беше отправен и поздрав към ръководството на Община Котел, учителите, културните дейци и жителите на града. Посланието беше насочено към всички, които работят за съхраняването на културно-историческото наследство и духовното развитие на младите хора.

Инициативата е съвместен проект на НУФИ „Филип Кутев“ и Общинска библиотека „Петър Матеев“ – Котел.

В подготовката на учениците участваха преподавателите Жестин Джибеков, Мария-Маргарита Петрова, Таня Казакова, Десислава Попова, Илко Маринов и Олга Петрова.

За реализирането на програмата допринесоха Община Котел, ръководителят на Общинската библиотека Красимира Сакъзова-Иванова и Исторически музей – Котел.