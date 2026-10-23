Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 23.10.2026 г.

23.10.2026 09:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 75

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 22.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 23.10.2026

ОДМВР-Сливен

На 22 октомври, около 01,40 часа, в дежурната част на РУ-Твърдица, е получен сигнал от ФЦСМП за постъпили при тях пострадали лица. На място е изпратен дежурен полицейски екип за изясняване на обстоятелствата. По първоначални данни, малко по-рано на същата дата, момче на 19 години от село Селиминово, водач на лек автомобил „Ауди 80“, след като е изгубил управление над превозното средство се е ударил в крайпътно дърво. Инцидентът е станал на път SLV 1030, в землището на град Твърдица. Пострадали са момиче на 17 години и момче на 13 години, пътници в лекия автомобил. Те са откарани в МБАЛ ''Д-р Иван Селимински'' – Сливен. Водачът на автомобила не е пострадал. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.