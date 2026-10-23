23.10.2026 14:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 87

Разкрити престъпления, иззети наркотични вещества, задържани лица и засечено нелегално радио са част от резултатите от провеждащата се през седмицата специализирана полицейска операция. Акцията е с цел предотвратяване на престъпленията, свързани с изборното законодателство, и противодействие на конвенционалната престъпност. Тя се провежда от началото на седмицата на територията на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица със заповед на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев. В акцията участват служители на сектори „Специални тактически действия“, „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и отдели „Охранителна полиция“ и „Разследване“.

Извършени са проверки на превозни средства; лица от криминалния контингент; заложни къщи; игрални зали; дружества, предоставящи бързи кредити; проверени са лица, утвърдили се като местни лидери; проведени беседи с цел предотвратяване на корпоративен вот.

През тази седмица, в хода на операцията, са образувани 10 досъдебни производства за притежание на некритични вещества, кражби, незаконна сеч и други престъпления. В поделенията на ОДМВР-Сливен са задържани 10 лица. Установени са 6 лица, обявени за общодържавно издирване.

По-характерни случаи:

В хода на операцията в село Ябланово е установено нелегално радио. Служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и служители от Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията" са извършили проверка в котленското село по линия на противодействие на престъпленията против транспорта и съобщенията. В два частни имота са установени съоръжения за неправомерно аналогово радиоразпръскване в радиочестотния спектър, монтирани на стопански постройки. Констатирано е радиоразпръскване на две честоти. На място са изготвени констативни протоколи и съоръженията са демонтирани. По случая е взето отношение от Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията" за налагане на административна санкция, като за това нарушение в Закона за електронните съобщения е предвидена глоба в размер от 30 000 до 300 000 лева /текстът в закона е в лева/. Работата по случая продължава от служители към сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Сливен.

Образувани са 5 досъдебни производства при установяване на лица разпространяващи и притежаващи наркотични вещества. Иззети са различни по вид и грамаж опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици-канабис, метамфетамин и фентанил.

По времена операцията е разкрит случай на изнудване. Заявителят- мъж на 58 години сирийски гражданин, се е явил в РУ-Сливен около 16,45 часа на 22 октомври и е съобщил, че след като е установил липсата на мобилен телефон и портфейл с лични документи и неголяма сума в евро, непознати лица са поискали пари, за да му ги върнат. След проведените незабавни издирвателни действия в рамките на провеждащата се операция лицата са установени и задържани. Те са криминално проявени мъж на жена – двама на 48 години от град Сливен. Откраднатите вещи са иззети и предадени. Образувано е досъдебно производство.

По линия на пътна безопасност са съставени 67 акта и 704 фиша за нарушения на ЗДвП. Образувани са две досъдебни производства за управление на нерегистрирани превозни средства. Установен е фрапиращ случай на превоз на неукрепен товар. На водача е съставен акт, като глобата, предвидена в ЗДвП, е 767 евро.

От 28 септември до сега на територията на ОДМВР-Сливен са проведени 16 операции по противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Съставени са 18 протоколи за предупреждение по Закона за МВР. Извършва се проверка по един сигнал, свързан с предстоящите избори. Не са образувани досъдебни производства по чл.167-169 от НК.

Към момента тече специализирана операция на територията на РУ-Котел.