Общински съвет - Сливен проведе тържествено заседание, посветено на празника на Сливен - Димитровден

23.10.2026 15:47 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 28 минути | 2

„Димитровден е ден за равносметка и за нас най-важно е да си отговорим на въпроса, дали оправдахме очакванията на нашите избиратели. От тази трибуна мога да кажа - да, успяхме да се справим много добре с поставените задачи.“ С тези думи се обърна към присъстващите в зала „Сливен“ председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев. Днес той откри и води тържествената сесия на местния парламент по повод празника на Сливен – Димитровден. Той обърна внимание на сложната обстановка в световен мащаб и нуждата от единство на българските и в частност, на сливенските политици. „Убеден съм, че заедно можем да преодолеем всички предизвикателства и да направим нашия град още по-добър за живеене. От тази трибуна мога да кажа - да, успяхме и се справихме много добре с поставените задачи. 1 359 решения са приети по време на нашия мандат за тези три години. Горд съм , че в Общински съвет - Сливен цари духът на разбирателството“, посочи още председателят. Той определи колегите си общински съветници като опоненти, съмишленици и никога врагове. Всеки от тях се е стремял да откликва на нуждите на другия, отнасял се е с уважение. Така ще бъде и през оставащата година на мандат 2023-2027 г. „В това тежко време България има нужда от мъдри политици. Да я направим по-щастлива страна, без противоречия и злоба“. Димитър Митев благодари на кмета Стефан Радев и Общинска администрация за ползотворното партньорство. Той изказа благодарност още към народните представители от Сливенски избирателен район, към всички институции и техните ръководства за сътрудничеството и подкрепата през годините. „Пожелавам здраве, щастие и сбъдване на всички мечти и нека свети Димитър ни закриля в нашето благородно дело!“.

От трибуната на зала „Сливен“ своите празнични послания отправиха още Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, кметът Стефан Радев, народният представител Весела Момчева-Таун и областният управител Михаил Кашеров.

Димитровденската сесия продължи с връчването на почетните отличия на Община Сливен и на местния парламент за 2026 г. Със званието Почетен гражданин на Сливен и общината тази година бе отличен поетът и общественик – Христо Батинков. Той получи почетен знак с лента в цветовете на знамето на Сливен, Значка, Диплом и карта на почетния гражданин.

„Благодаря на Бог, че преди близо 60 години ми даде шанса да бъда тук. Тук се родиха моите деца, срещнах много приятели, които ми помогнаха да реализирам мои идеи. Тук срещнах и една прекрасна природа. Благодаря на всички, които видяха стореното от мен!“, заяви Батинков в знак на признателност. Той поздрави всички със свои стихове, посветени на Града под Сините камъни, носещи заглавието „Песен за Сливен“.

Със значка на Община Сливен за проявен професионализъм и инициативност при изпълняване на служебните си задължения и висока гражданска отговорност, бяха удостоени служители на РУ на МВР, на пожарната, военнослужещи във Военно формирование 26 240, лекари, медицински сестри, лаборанти и дългогодишни инженери във „ВиК – Сливен“.

Тържественото заседание уважиха още народните представители Десислава Танева, Татяна Султанова и Ивайло Христов, заместник-кметове на община Сливен, ръководства и представители на областни и регионални структури, кметове на населени места и кметски наместници, ръководители на общински търговски дружества, почетни граждани на Сливен, представители на бизнеса, граждани. Гости в залата бяха още чуждестранните делегации на побратимени на Сливен градове, които са на визита в Сливен. Това са Печ, Алба Юлия и Ниш.

В прикачения по-долу файл се съдържат имената, длъжностите и институциите на удостоените със значка на Община Сливен.