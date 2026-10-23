23.10.2026 16:09 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 79

Над 50 млн. лева са инвестирани в община Сливен по Плана за възстановяване и устойчивост. Това отчете кметът Стефан Радев по време на тържествената сесия на Общинския съвет по повод Димитровден, като направи равносметка на реализираните през годината проекти и очерта следващите стъпки в развитието на града.

„Ние като Община дадохме своя сериозен принос за това България да успее да се справи с тази задача. Въпреки краткото време, което имахме, над 50 милиона лева са инвестирани в община Сливен по този план“, посочи кметът.

Сред основните реализирани проекти той открои санирането на 16 многофамилни жилищни сгради, разширението и ремонта на Дома за стари хора, изграждането на инфраструктурата на Индустриалния парк и ремонта на зала „Сирак Скитник“.

Радев благодари на служителите на общинската администрация за работата по проектите, които са изпълнявани в условията на динамично променящи се цени. „Тези проекти бяха изпълнявани със средства, планирани преди доста години, а динамиката знаете каква беше през годините и беше голямо предизвикателство да се реализират на старите цени“, отбеляза той.