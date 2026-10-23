Сливен, кратки вечерни новини, 23.10.2026 г., петък

23.10.2026 16:17 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 191

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Тържествено заседание на Общинския съвет в Сливен се проведе днес в зала „Сливен“ по повод празника на града – Димитровден.

Психологическо студио „KatrInside“ в Сливен отбеляза снощи с тържество две години от създаването си.

Община Сливен организира допълнително представление на фолклорен ансамбъл „Пирин“ на 27 октомври заради големия интерес към концерта на състава.

Движението по бул. „Братя Миладинови“ в Сливен бе временно затруднено днес, 23 октомври, заради товаро-разтоварни дейности.

Управителят на „Пътно поддържане – Сливен“ ЕООД Господин Господинов е тазгодишният носител на наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков“.

Ученици от селата в община Сливен и град Кермен се включиха в тринадесетото издание на традиционния Есенен футболен турнир.