Продължава благоустрояването на Сливен, предстои реконструкция на улица „Индустриална“

23.10.2026 16:53 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 35 минути | 46

Ремонти на улици, междублокови пространства и квартални зони са приоритети за Община Сливен, заяви кметът Стефан Радев по време на тържествената сесия на Общинския съвет по повод Димитровден. След работата по улица „Цар Симеон“ и дейностите по улица „Панайот Хитов“ през настоящата година, през следващата е планирано цялостно благоустрояване на улица „Индустриална“ като част от продължението на проекта за Индустриалния парк. Предвиждат се и други подобрения в кварталите.

„Факт е, че това са проекти, чакани от десетки години от нашите съграждани. Трябвало е да бъдат направени, но такава е била орисията, че на нас се падна да ги направим“, заяви Стефан Радев. По думите му развитието на града трябва да включва не само решаването на инфраструктурни и функционални проблеми, но и създаването на по-привлекателна градска среда. „Чувам гражданите, желанията на хората да направим града по-цветен и по-красив, а не само да се фокусираме върху функциите. Това също е нещо, върху което ще работим занапред“, посочи кметът. В словото си Радев подчерта, че основната цел на местната власт е да подобрява условията за живот и да създава перспективи за развитие. „Голямата ни цел, голямата ни задача е да направим Сливен по-добро място за живеене, да дадем перспектива на младите хора да остават тук, да дадем причина на тези, които са заминали, да се върнат“, заяви той.