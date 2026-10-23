23.10.2026 18:03 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 53

Фестивалът за улични изкуства 6Fest ще гостува за втори път в Града под Сините камъни по покана на Община Сливен. Този път програмата е международна, с участието на артисти от България, Чили, Мексико и Сърбия в карнавално шествие, цирково шоу, концерт на открито и огнено шоу. Събитието е част от отбелязването на празника на Сливен - Димитровден. Входът е свободен.

Десет артисти на кокили и на земя и голяма светеща кукла ще преминат в карнавално шествие по пешеходния бул. „Цар Освободител“. Началото е в 17:30 ч. от фонтан „Кълбото“. В центъра на шествието е „Фантастичният Хамелеон“ на Театър „Хамелеон“ – голяма парадна кукла, която впечатлява със своята височина от 3 метра, със светлинни и визуални ефекти, както и със способността си да променя цветовете си като истински хамелеон.

В карнавалното събитие ще се включат артисти от трупите на „Хамелеон“ (Пловдив) и „Повелители на мечти“ (Стара Загора). Атрактивен нюанс ще донесат карнавалните персонажи на артистите от Matrix Entertainment (Сърбия).

В 18:30 ч. на площада пред Община Сливен ще излязат цирковите артисти Daniel Neumann от Чили и Julian Rodriguez от Мексико. Очакват ни акробатика, жонглиране, клоунада, рокабили музика и комедия с бунтарски и безгрижен стил.

Директно от сцената на „Гласът на България“ в Сливен ще гостува Росен Усев – уличен музикант, китарист и вокал на „ОрХестЪр ЗоР МаЖоР“. Ексклузивното участие на изгряващата звезда със зареждаща смесица от музикални стилове и популярни песни ще бъде от 19 ч.

Финалът на фестивалната програма пред Община Сливен ще бъде възпламеняващ с огненото шоу на група „Повелители на мечти“ от 19:20 ч. В края му ще има специална изненада за жителите на Сливен и техния празник.

6Fest е първият международен фестивал за улични изкуства в България. До момента има 21 издания в различни градове в страната. Фестивалът е отличен с престижния знак „EFFE Label 2024-2025“ и „EFFE Label 2026-2027“ на Европейската фестивална асоциация (EFA) – отличие за забележителни арт фестивали, които демонстрират ангажираност към изкуството, участие на местната общност и международна активност.

Повече актуална информация може да следите във Facebook събитието „Международен фестивал за улични изкуства 6Fest Сливен 2026“ https://www.facebook.com/events/1117972221198483 . По-долу е поместена програмата по часове и локаци.

ПРОГРАМА

Международен фестивал за улични изкуства 6Fest Сливен

26 октомври 2026, понеделник

17:30 – 18:30 ч.

По маршрут от фонтан „Кълбото“ по бул. „Цар Освободител“ до площад „Цар Освободител“ пред Община Сливен

Карнавално шествие с голяма светеща кукла „хамелеон“ и артисти на кокили и на земя от трупите на Театър „Хамелеон“ (Пловдив), „Повелители на мечти“ (Стара Загора) и Matrix Entertainment (Сърбия)

18:30 – 19:00 ч.

Площад „Цар Освободител“ пред Община Сливен

Цирково шоу на Daniel Neumann (Чили) и Julian Rodriguez (Мексико)

19:00 – 19:15 ч.

Площад „Цар Освободител“ пред Община Сливен

Концерт на открито с Росен Усев – вокал на „ОрХестЪр „ЗоР МаЖоР“ и участник в тазгодишното издание на „Гласът на България“

19:20 – 19:30 ч.

Площад „Цар Освободител“ пред Община Сливен

Огнено шоу на група „Повелители на мечти“