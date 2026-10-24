Сливен празнува Димитровден с музикална магия и отличи достойни свои граждани

24.10.2026 11:54 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 26 минути | 1

Когато българският фолклор срещне класическата музика на сцената, резултатът е магия, която преминава граници и събужда сетивата. Именно така може да бъде описана празничната вечер в зала „Сливен“ на 23 октомври – в навечерието на Димитровден, празника на Сливен. Десетки артисти и музиканти от сливенския Симфоничен оркестър, оркестъра и хора при Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и смесен хор „Туида“ създадоха мащабен спектакъл, съчетаващ сложните неравноделни ритми и мистичното многогласие на българските традиции със силата и изтънчеността на класическия оркестър.

Празничната вечер беше и повод да бъдат отличени достойни сливенски граждани – тазгодишните носители на наградите „Милосърдие“, „Добри Желязков“ и „Добри Чинтулов“. Община Сливен и тази година спази традицията да подари на жителите и гостите на Града под Сините камъни вечер, изпълнена с емоции – празник на културата, таланта и българския дух.

С наградата „Милосърдие“ за 2026 г. беше отличена Величка Авджиева – директор на Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания „Стилиян Детепазител“ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. От сцената тя благодари за оказаната чест и сподели какво означава за нея признанието: „Милосърдие не е просто отличие. Това е дума, която носи в същината си обич, съпричастност, човечност и доброта. Много често ме питат: Какво означава да работиш с деца и лица с увреждания? Аз отговарям по един и същи начин и ще продължа да го правя – това не е работа, това е обещание. Обещание да не се отказваш от нито едно дете, да бъдеш до него, дори когато пътят изглежда труден“, сподели още Авджиева. Тя подчерта, че като директор на трите социални услуги се чувства привилегирована всеки ден да бъде част от един различен свят, в който малките крачки са големи победи. Авджиева отбеляза, че всичко постигнато през годините е резултат от съвместната работа с екипите на центровете. „Благодаря ви, че тази вечер отличавате не просто мен като личност, а една кауза – тази на човечността!“, каза още тя.

С наградата за стопанска инициатива „Добри Желязков“ тази година беше отличен управителят на „Пътно поддържане – Сливен“ Господин Господинов. Той благодари за уважението и вниманието към дейността на пътноподдържащата фирма.

Кулминацията на вечерта беше връчването на наградата „Добри Чинтулов“. Неин носител тази година стана професор Юлия Кръстева – утвърдила се през годините като част от световния интелектуален елит. През 2023 г. проф. Кръстева беше удостоена и със званието „Почетен гражданин на Сливен“. Наградата от нейно име получи доц. д-р Стела Балтова. Тя подчерта, че отличието на името на Добри Чинтулов отбелязва своята 60-годишнина. Първият му носител през далечната 1967 г. е писателят Константин Константинов. Доц. д-р Балтова сподели и благодарностите на проф. Кръстева, която се извини, че не може да присъства лично на тържествената церемония: „Моля да предадете благодарностите ми към Община Сливен . За мен е огромна чест да получа тази награда, носеща името на Добри Чинтулов – великия български поет и композитор, чийто непреходен дух отекна в детството и младостта ми. Неговите патриотични песни са останали трайно в паметта ми. Една от любимите ми е „Къде си вярна ти, любов народна?““. Домакинът на празничната вечер – кметът Стефан Радев, поздрави жителите и гостите на Сливен в навечерието на празника на града. Той пожела здраве, светлина в домовете, Свети Димитър да закриля всяко семейство, споделени празници и Сливен да пребъде. „Искам да благодаря на колегите от екипа на Общината, които организираха концерта тази вечер. Поздравявам всички артисти, солистите, особено маестро Христов! Спектакълът тази вечер може да бъде комплимент за всяка световна сцена! Поздравления!“, заяви още Радев.

Водещ на тържествената вечер беше известната българска актриса Гергана Стоянова. Музикалната програма премина под палката на Димитър Христов – диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио (БНР). На сцената заедно с музикантите от сливенските състави се изявиха солистите Мария Стефанова – сопран, Христина Белева – гъдулка, Петър Миланов – тамбура, Петьо Костадинов – гайда, и Калоян Минчев – ударни инструменти.

Празничният концерт, превърнал се в един от емоционалните акценти в програмата за Димитровден, се излъчваше на живо и на голям екран, позициониран във фоайето на зала „Сливен“, за да могат повече жители и гости на града да станат част от празничното преживяване.

Събитието уважиха местната власт, представители на държавната власт, духовенството, ръководства на областни и регионални институции и структури, организации в Сливен, гости на града и жители на общината.