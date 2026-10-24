Сливен, кратки вечерни новини, 24.10.2026 г., събота

24.10.2026 16:07 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 146

130 работни места за хора в неравностойно положение са одобрени в област Сливен по проекта „Заетост без бариери“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.

Със заповед от 23 октомври 2026 г. кметът на община Сливен Стефан Радев въвежда забрана за продажба, сервиране и употреба на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите към тях територии днес и утре.

Снощи на церемония в зала "Сливен" връчиха престижните награди на община Сливен за стопанска инициатива, изкуство и социална дейност.

35 абсолвенти на Филиал Сливен към Медицински университет – Варна получиха дипломите си за "Медицинска сестра” и "Акушерка”.

Община Сливен продължава работата по подобряване на градската инфраструктура, като сред основните приоритети остават ремонтите на улици, междублокови пространства и квартални зони.

Международният фестивал за улични изкуства 6Fest ще гостува за втори път в Сливен на 26 октомври по покана на общината.

Кметът на община Сливен Стефан Радев и председателят на Общинския съвет Димитър Митев посрещнаха вчера представители на побратимените на Сливен градове Печ в Унгария, Алба Юлия в Румъния и Ниш в Сърбия.