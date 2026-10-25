25.10.2026 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 12 минути | 1

По повод Деня на приемната грижа и приемния родител кметът Стефан Радев изпрати поздравителни адреси до приемните семейства в община Сливен. Денят се отбелязва в България от 2012 г. по инициатива на Националната асоциация за приемна грижа. В поздравлението си Радев подчертава, че семейството олицетворява любовта, сигурността, подкрепата и присъствие в трудни за детето моменти. „Приемните родители дават именно това – шанс на едно дете да расте в спокойна и сигурна среда, да получи внимание, грижа и най-важното – усещането, че е обичано и значимо. Вашата мисия изисква много търпение, разбиране и човечност. Вие отваряте домовете и сърцата си за деца, които имат нужда от подкрепа и с всекидневните си усилия им помагате да повярват в себе си и в доброто“, пише още в поздравлението. Кметът използва повода да изкаже благодарност към всички приемни родители за смелостта, отдадеността и обичта, които даряват. Той се обръща с благодарност още към хората и институциите, които работят заедно, за да може всяко дете да получи необходимата грижа и възможност за по-добро бъдеще. „Нека никое дете не се чувства само! Нека заедно продължим да изграждаме общество, в което всяко дете има право на дом, сигурност, внимание и обич!“, завършва Стефан Радев.

Община Сливен изпълнява в партньорство с Агенция за социално подпомагане проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ - Компонент 1 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проектът е с продължителност до 31 декември 2027 г. Фокусът е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на приемната грижа чрез продължаване на предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Областният екип по приемна грижа – Сливен работи с приемни семейства от община Сливен и община Нова Загора, като подкрепя приемните родители чрез регулярни посещения в домовете на приемните семейства, консултации, групови и индивидуални супервизии, надграждащи тематични обучения.

По последни данни утвърдените професионални приемни семейства /ППС/ за област Сливен са 36. От тях 33 са в община Сливен и 3 в община Нова Загора. В община Сливен в 27 приемни семейства са настанени 29 деца.