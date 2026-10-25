25.10.2026 13:28 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 40 минути | 0

Сливен отбелязва своя празник – Димитровден, с богата програма, която ще съчетае традиция, духовност, култура, изкуство и музика. На 26 октомври градът ще бъде изпълнен с празнични събития, които ще съберат жители и гости на различни знакови места в Сливен.

Празничният ден ще започне в 8.30 ч. с тържествена света литургия в катедралния храм „Свети Димитър“.

Официалните чествания продължават на площад „Хаджи Димитър“. От 11.30 ч. ще се състои тържествената церемония по повод празника на Сливен. Ще бъдат издигнати националното знаме, знамето на Сливен и знамето на Европейския съюз. В рамките на церемонията ще бъде отслужен благодарствен молебен за здраве и добруване на гражданите на Сливен. В знак на признателност пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци ще бъдат положени венци и цветя.

Празничното настроение ще продължи в 13 ч. с концерт на ансамблите „Загоре“ – Стара Загова и сливенския Ансамбъл за народни песни и танци, който ще представи богатството и красотата на българския фолклор.

Следобедната програма ще предложи среща с изкуството. От 17.30 ч. в Сливен ще бъде представена програмата на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest.

В 18 ч. в зала „Сирак Скитник“ ще бъде открита Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен 26“. По традиция в рамките на събитието ще бъде връчена наградата „Сирак Скитник“ за 2026 г.

Музикалната кулминация на празничния ден ще бъде на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“. От 19 часа публиката ще се срещне с Deep Zone Project и Орлин Горанов.

Димитровден ще завърши по традиция с празнични фойерверки. В 21 ч. небето над Сливен ще бъде озарено в чест на празника на града.

Димитровден е денят, в който Сливен празнува своята история, дух и хора – с уважение към миналото, с поглед към бъдещето и с усещане за общност.