Сливен, кратки вечерни новини, 25.10.2026 г., неделя

25.10.2026 17:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 25 минути | 36

Изцяло обновената изложбена зала „Сирак Скитник“ в Сливен ще бъде официално открита на 26 октомври – Димитровден, празника на града.

Сливен ще отбележи Димитровден на 26 октомври с богата празнична програма, включваща църковни служби, официални церемонии, фолклорни изпълнения, изложби и концерти.

В 18:00 ч., в зала „Сирак Скитник“ ще бъде открита Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен 26“, в рамките на събитието ще бъде връчена и наградата „Сирак Скитник“ за 2026 г.

Deep Zone Project и Орлин Горанов ще изнесат концерт на 26 октомври в Сливен на открита сцена от 19:00 часа.

В 13:00 ч. на 26 октомври в Сливен ще се състои концерт на ансамбъл „Загоре“ от Стара Загора и сливенския Ансамбъл за народни песни и танци.

Изборният ден за президент и вицепрезидент в област Сливен започна нормално и в спокойна обстановка.

До 26 октомври, включително, жителите и гостите на Сливен ще могат да разгледат, да опитат и да си закупят ръчно изработени сувенири, бижута, свещи, билки, мед, месни и млечни продукти от базара "Българско е".