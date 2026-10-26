93 ученици участваха в конкурса „Четирите сезона – Златна есен“ в Котел

26.10.2026 09:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 70

Общо 93 ученици се включиха в конкурса „Четирите сезона“, етап „Златна есен“, организиран от Община Котел и НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ – Котел. В творческата надпревара бяха отличени 68 участници в две възрастови групи.

В конкурса участваха ученици от НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, Центъра за подкрепа за личностно развитие – Котел, ОУ „Христо Ботев“ – с. Мокрен, НЧ „Анастас Кипиловски 1909“ – с. Кипилово, и ОУ „Димитър Камбуров“ – с. Стрелци.

В първата възрастова група, обхващаща ученици от I до IV клас, бяха присъдени 23 първи, 11 втори, 5 трети и 4 четвърти места.

Във втората възрастова група, от V до VIII клас, седем участници спечелиха първо място, шестима бяха класирани на второ, а двама на трето място. Десет ученици получиха поощрителни награди.

Конкурсът даде възможност на децата и младежите да представят своите творчески способности и усет към темата за есента.

Община Котел и НЧ „Съгласие-Напредък-1870“ поздравиха участниците и техните ръководители за проявеното старание, творчество и активното участие в инициативата.