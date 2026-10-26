Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.10.2026 г.

26.10.2026 09:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 48 минути | 69

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 25.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от частен дом. Заявлението е подадено на 25 октомври от жена на 40 години. Пред органите на реда тя е обяснила, че на 22 октомври от дома й в град Сливен е извършена кражба на мобилен телефон „Моторола“ и лични документи. Па случая е образувано досъдебно производство.

Котел: На 25 октомври в РУ-Котел е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано превозно средство. Проверката е извършена около 12,00 часа от полицейски екип в село Градец. Спрян е криминално проявен мъж от същото населено място, водач на индивидуално електрическо перверзно средство. При проверката се установява, че превозното средство не е регистрирано по надлежния ред.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.