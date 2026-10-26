Седмицата в ЕП: 26 октомври – 1 ноември 2026 г.

26.10.2026 09:50 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 76

Външни парламентарни дейности, делегации на ЕП в ЕС и трети страни

Китай / Tърговия. След осемгодишно прекъсване делегация на комисията на ЕП по международна търговия (INTA) ще посети Пекин и Шанхай (Китай), където ще проведе разговори с китайските си колеги относно лоялната конкуренция и търговията, по-добрия достъп до пазара за европейските дружества, промишлените субсидии, сигурните вериги на доставки и суровините от критично значение. (от вторник до четвъртък)

Полша и Германия / Amazon. Членове от комисията на ЕП по заетост и социални въпроси (EMPL) ще посетят складове на Amazon в Дортмунд (Германия) и Катовице (Полша), където ще проверят условията на труд. Те ще посетят обекти за роботизирана и ръчна работа и ще се срещнат с работници и техни представители, които описват работната си среда като прекалено интензивна, под постоянно наблюдение, влошаващи се здравословни условия и практики за разрушаване на профсъюзите. (от понеделник до вторник)

Нидерландия / Международно правосъдие. Евродепутати от комисията по правни въпроси (JURI) ще посетят Хага, където ще изразят солидарността си с Международния наказателен съд. Съдът и неговите членове получиха наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2026 г. (сряда)

Унгария / Ценности на ЕС. Делегация на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) ще посети Унгария, за да направи оценка на развитието в страната в светлината на обещанията на новото правителство за възстановяване на върховенството на закона и спазването на стандартите на ЕС и международните стандарти. (от понеделник до сряда)

Сърбия / Наблюдение на изборите. Делегация от седем членове на ЕП се присъедини към международната мисия за наблюдение на изборите в Сърбия, за да наблюдава предсрочните парламентарни избори в страната, които се проведоха на 25 октомври. (петък до понеделник)

Испания / Евролат. Около 40 членове на ЕП и парламентаристи от Латинска Америка и Карибския басейн ще направят оценка на състоянието на отношенията между ЕС и Латинска Америка, геополитическите предизвикателства и перспективите за бъдещето по време на 17-ата пленарна сесия на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) в Санта Крус де Тенерифе (Испания). (от вторник до четвъртък)

Индия / Външни работи. Делегация на комисията на ЕП по външни работи (AFET) ще посети Индия, където ще се срещне с индийски колеги, представители на правителството и неправителствени организации, за да обсъди стратегическата програма на ЕС и Индия и геополитическите предизвикателства. (от понеделник до сряда)

Япония / Отбрана и здравеопазване. Евродепутати от комисиите по сигурност и отбрана (SEDE) и обществено здраве (SANT) ще посетят Япония. Членовете от комисията по отбрана ще проучат възможностите за по-тясно сътрудничество между ЕС и Япония в областта на отбраната и промишлеността, съвместни обществени поръчки и трансфер на технологии, а членовете от комисията по обществено здраве ще разгледат сътрудничеството между ЕС и Япония в областта на фармацевтичните продукти, биотехнологиите и остаряването в добро здраве и ще обсъдят начини за справяне с проблемите, свързани с психичното здраве. (от вторник до четвъртък)

Програма на председателя на ЕП. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще бъде в Малта, където ще се срещне с Кармело Абела, председател на Камарата на представителите на Малта във вторник, и със студенти и млади хора през цялата седмица.