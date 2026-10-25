25.10.2026 09:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 ден | 39

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 23.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 25.10.2026

ОДМВР-Сливен

Сливен: За броени часове криминалисти от участък „Надежда“ към РУ-Сливен са разкрили грабеж и са задържали извършителя. Сигналът е получен на 24 октомври около 15,30 часа. Мъж на 22 години е заявил, че сутринта на същата дата в района на ЖП гара-Сливен неизвестен извършител, след като е използвал сила му е отнел чанта с лични документи, пари и други вещи. След проведените незабавни издирвателни действия извършителят е установен – криминално проявен мъж на 21 години от град Сливен. Той е отведен в РУ-Сливен и първоначално задържан за 24 часа. Предал е доброволно откраднатите вещи. По случая е образувано бързо производство.

Двама мъже са задържани от служители към РУ-Сливен за нарушаване на заповеди за защита от домашно насилие. Сигналите са получени на 23 и 24 октомври. Задържаните са извършили непристойни действия и са нарушили заповеди, забраняващи им да се доближават до техни бивши партньори- жени, с които са съжителствали. По случаите са образувани бързо и досъдебно производства.

Нова Загора: 21-годишен криминално проявен мъж е задържан за кражба от частен имот в село Караново. Сигналът е получен на 23 октомври в 08,30 часа. По данни на заявителя от дома му са откраднати телевизор и мобилен телефон. След проведените незабавни издирвателни действия в рамките на деня е задържан мъж на 21 години от същото населено място. Той е предал доброволно откраднатите вещи. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: 24-годишен мъж от село Тича е хванат да управлява МПС след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 24 октомври около 18,50 часа в село Градец. По време на дежурство служители от полицейския участък в селото са спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес“. Водачът е изпробван за употреба на наркотични вещества, като пробата е показала положителен резултат. Издаден е талон за медицинско изследване. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

В дните от 23 до 25 октомври екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 8 сигнала за произшествия. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите. Своевременно са ликвидирани 6 пожари, без да причинят преки материални щети.