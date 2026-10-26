26.10.2026 09:58 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 57

На 22 октомври Народно читалище „Зора 1860“ представи мултимедийния концерт-спектакъл „Сливен в паметта на поколенията“, посветен на празника на града – Димитровден.

По време на събитието беше прожектиран документален филм в две части, изграден от лични фотографии, архивни документи и колекционерски материали, събрани в рамките на дарителска кампания на библиотека „Зора“.

Първата част проследи корените на празника Димитровден и първото му официално отбелязване в Сливен. Втората, озаглавена „Градът и хората“, представи промените в градската среда през годините, исторически домове и лица от миналото на Сливен.

Празничната програма продължи с концерт на възпитаници от класовете по цигулка, пиано и пеене към Обединена школа по изкуствата „Мишо Тодоров“. В програмата прозвучаха Чинтулови възрожденски мотиви, „Утро“ и „Българско рондо“ от Мишо Тодоров, „Песен за Сливен“ по текст на Христо Батинков и музика на Иван Кавръков, както и авторската песен на Иван Кавръков „Картина от спомени“.

Кулминацията на вечерта беше изпълнението на Представителния смесен хор „Добри Чинтулов“ с диригент Георгиос Филаделфевс и корепетитор Веселина Атанасова. Хорът, създаден през 1893 г., включи в програмата си и емблематични за Сливен песни по текстове на Добри Чинтулов.

Прожекцията беше реализирана чрез нова мултимедийна система с екран с размери 5 на 3,80 метра. Оборудването е закупено благодарение на дарителска кампания на стойност 3200 евро.

От читалището изразиха благодарност към всички дарители и към публиката за оказаната подкрепа. Специално бяха отличени и децата от класа по приложно изкуство, които чрез изложба-базар на ръчно изработени сувенири са събрали 248 евро за изплащането на новата техника.

С новата мултимедийна система зала „Зора“ разширява възможностите си за провеждане на културни събития, прожекции и образователни инициативи.