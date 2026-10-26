Честит празник, Сливен!

26.10.2026 15:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди около 1 час | 66

Сливен празнува! Настъпи 26 октомври – Димитровден, един от най-обичаните и разпознаваеми дни в българския празничен календар. Ден, толкова сливенски, колкото Сините камъни, паметникът на Хаджи Димитър и имената на сливенските възрожденци. Днес Сливен отново събра жители и гости на града – не просто, за да отбележат празника, а за да бъдат заедно в името на любовта към родния град. За сливналии това е ден на принадлежността и гордостта, а за гостите – възможност да отдадат почит към делото на сливенските възрожденци и към непреклонния дух на Града под Сините камъни. На площад „Хаджи Димитър“ празничното настроение завладя всички присъстващи, които се стекоха за общоградската церемония. В димитровденското си слово кметът на община Сливен Стефан Радев подчерта, че празникът отново припомня чувството за принадлежност към град със забележителна история и традиции. „Сливен е град на войводи и хайдути, на първите индустриалци, на възрожденци, творци, будители, учители. Сливен е град, в който свободолюбието, предприемачеството и любовта към знанието, са част от нашето наследство. Наследство, което не само ни прави горди, но и ни задължава да го съхраняваме, да го развиваме и предаваме на поколенията след нас“, заяви кметът. Той отчете, че като модерен град Сливен също е изправен пред редица предизвикателства, но пред него стоят и перспективи и много възможности, които трябва да бъдат използвани за развитието на града и хората, които живеят в него. „За мен Сливен не е просто място, за което е отредено да носим отговорност. Сливен е дом – на нашите деца, на нашите спомени, на нашите надежди за бъдещето. Затова искам този дом да бъде добро място за живеене, даващо перспектива на младите, да дава сигурност на семействата, уважение и сигурност на възрастните хора“, изтъкна сливенският градоначалник. Кметът отново посочи, че развитието на Сливен не е дело на една институция, на един човек или дори на едно поколение. То е резултат от устрема на бизнеса, вдъхновението на младите хора, труда на професионалистите, творчеството и мисълта за бъдещето. „Искам да отправя благодарности към всички онези хора, които работят, създават, лекуват, учат, проектират, изграждат, полагат грижа. Хората, които правят града ни по-добро място за живеене всеки един ден! Скъпи, съграждани, пожелавам много добри дела и проекти за нашия град! На вас и вашите семейства – здраве, мир и благоденствие! Свети Димитър да ви закриля и да пребъде Сливен! Честит празник!“, завърши кметът.

На централния градски площад молебен за здраве и благоденствие отслужи Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений заедно с гостуващите архиереи на Българската православна църква.

Празничната церемония продължи с полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци – символичен жест на признателност към поколенията, изградили духовния и национален образ на Сливен. Почит отдадоха кметът на община Сливен Стефан Радев и неговите колеги – кметовете на Бургас и Пирдоп Димитър Николов и Ангел Геров. Венци и цветя поднесоха още сливенският митрополит Арсений, народните представители от Сливенски избирателен район, председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев и общински съветници, областният управител Михаил Кашеров, командирът на 13-о Бригадно командване полк. Любомир Вачев, командирът на гарнизона на американската армия – Черно море Джефри Фриц, директори и представители на областни и регионални организации, културни институти, училища и граждани.

След официалната церемония празникът продължи с музика и танци. На откритата сцена на площада се качиха артистите от фолклорните ансамбли на Сливен и Стара Загора – Ансамбълът за народни песни и танци и „Загоре“. Празничният Димитровден днес започна с архиерейска света литургия в храм „Свети Димитър“. В рамките на църковното служение и тази година многодетни семейства от община Сливен получиха финансова подкрепа.

Празничният ден продължава с богата програма, която превръща центъра на Сливен в сцена за среща с изкуството. От 17.30 ч. градът ще бъде домакин на Международния фестивал за улични изкуства 6Fest. В 18 ч. в зала „Сирак Скитник“ ще бъде открита Националната изложба за изобразително изкуство „Сливен 26“. По традиция в рамките на събитието ще бъде връчена и наградата „Сирак Скитник“ за 2026 г.

Кулминацията на празничния ден предстои на откритата сцена на площад „Хаджи Димитър“. От 19 ч. сливенската публика ще се срещне с Deep Zone Project и Орлин Горанов. А когато празникът стигне своя финал, небето над Сливен ще се превърне в последната му сцена. В 21 ч. празнични фойерверки ще озарят небето над Града под Сините камъни в чест на Димитровден.