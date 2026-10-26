Сливен, кратки вечерни новини, 26.10.2026 г., понеделник

26.10.2026 16:36 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 18 минути | 0

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.

Стотици жители и гости на Сливен се събраха днес на площад „Хаджи Димитър“, за да отбележат празника на града – Димитровден.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров отправи поздрав към жителите на града и областта по повод Димитровден – празника на Свети великомъченик Димитрий Мироточиви, който по традиция се отбелязва и като празник на Сливен.

Изцяло обновената изложбена зала „Сирак Скитник“ в Сливен ще бъде официално открита на 26 октомври – Димитровден, празника на града.

Сливенската света митрополия връчи митрополитски премии на многодетни семейства по повод Димитровден – празника на катедралния храм „Свети Димитър“ и на Сливен.

При 100% обработени бюлетини в Област Сливен Илияна Йотова получава 10 577 гласа, което прави 40,2%, а за Андрей Гюров са гласували 5 754 души или 21,8%.

Екип от РИМ - Сливен участва на 22 и 23 октомври в Международна археологическа конференция в Атина.