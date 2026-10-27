Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.10.2026 г.

27.10.2026 09:49 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 22 минути | 36

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 26.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.10.2026

ОДМВР-Сливен

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен няма регистрирани престъпления.

Поради настъпило пътно произшествие се е наложило временно затваряне на пътя І-7 /село Мокрен- кръстовище „Петолъчка“/. Инцидентът е станал на около 2 км. преди кръстовище „Петолъчка“ с лек автомобил „Пежо“. Сигналът е получен в 04,43 часа тази сутрин. В автомобила са пътували петима пътници. По първоначални данни всички са откарани в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в град Сливен за преглед и оказване на медицинска помощ- двама остават за лечение, трима са освободени. Водачът е изпробван за употреба на алкохол- пробата е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство. Движението е възстановено.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.