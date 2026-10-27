Община Сливен обсъди готовността за зимния сезон

27.10.2026 13:59 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

Готовността на институциите и ангажираните служби за предстоящия зимен сезон, беше обсъдена на заседание на Щаба за изпълнение плана за защита при бедствия относно зимно поддържане сезон 2026-2027 г.

Във фокуса на дискусията бяха организацията и координацията между институциите, снегопочистването и зимното поддържане на общинската пътна и улична мрежа, както и действията при усложнена метеорологична обстановка. Кметът Стефан Радев обсъди с директори, представители на институции и организации наличната техника, необходимите материали както и готовността на екипите за реакция при снеговалежи, заледявания и други рискови ситуации. Особено внимание беше отделено на осигуряването на достъп до населените места и поддържането на подходите към лечебни и социални заведения, училища, детски градини и други обществени обекти.

Община Сливен вече се е доказала през годините при координирането на действията при зимни условия. През предходния зимен сезон общинската пътна и улична мрежа в града бяха почиствани и поддържани, като приоритетно се обработваха основните пътни артерии и подходите към важни обществени обекти. Целта на предприетите мерки преди началото на новия зимен сезон, е да бъде осигурено и през този период нормалното функциониране на града и безопасното придвижване на автомобилите и хората при зимни условия.