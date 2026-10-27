Сливен, кратки вечерни новини, 27.10.2026 г., вторник

27.10.2026 16:03 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 26 минути | 0

Област Сливен за трета поредна година е с най-висок коефициент на раждаемост показват данни на Евростат.

Община Сливен обсъди готовността на институциите и службите за предстоящия зимен сезон 2026–2027 г. по време на заседание на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия.

Нови правила за регистрация на моторните превозни средства влизат в сила от 27 октомври.

Обновената изложбена зала „Сирак Скитник“ в Сливен посрещна художници от страната и чужбина с откриването на Националната изложба по изобразително изкуство „Сливен 2026“.

Студио за масажи Jasmine Drop и Психологическо студио „KatrInside“ обединяват усилия в коледна томбола, която насърчава грижата за себе си и предлага възможност за спечелване на четири награди.

Магическа работилничка за Хелоуин, училище за феи и добри магьосници и гостуващ спектакъл по приказка на Елин Пелин очакват децата в Куклен театър Сливен на 31 октомври и 1 ноември.

Над 50 млн. лева са инвестирани в община Сливен по Плана за възстановяване и устойчивост, отчете кметът Стефан Радев по време на тържествената сесия на Общинския съвет по повод Димитровден, като направи равносметка на реализираните през годината проекти и очерта следващите стъпки в развитието на града.