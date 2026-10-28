Рекорден брой отбори се впускат в Ученически игри 2026/2027 в Сливен

28.10.2026 11:31 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 61

На 27 октомври учителите по физическо възпитание и спорт в община Сливен официално изтеглиха жребия за тазгодишното издание на Ученическите игри за учебната 2026/2027 година. Мащабната спортна проява събира рекорден брой участници – 169 отбора от сливенските училища ще премерят сили в 8 вида спорт.

Традиционен организатор на надпреварата е ЦПЛР-Детски комплекс – Сливен, а състезанията се провеждат под патронажа на кмета на община Сливен Радев.

Директорът на комплекса Христо Котов приветства присъстващите, пожела успех на младите състезатели и изрази увереност, че Сливен ще завоюва множество купи и медали на регионално и национално ниво.

Най-много отбори тази година са регистрирани в колективните спортове. Лидер по масовост е волейболът с 43 състава, следван от футбола с 27 отбора и от баскетбола с 23 отбора.

Пълното разпределение на отборите по спортни дисциплини изглежда така:

• Волейбол: 43 отбора (5-7 клас – момчета/момичета; 8-10 клас – юноши/девойки; 11-12 клас – юноши/девойки)

• Футбол: 27 отбора (три възрастови групи: 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас)

• Баскетбол: 23 отбора (5-7 клас – момчета/момичета; 8-10 клас – юноши/девойки; 11-12 клас – юноши/девойки)

• Хандбал: 19 отбора (5-7 клас – момчета/момичета; 8-10 клас – юноши/девойки; 11-12 клас – юноши/девойки)

• Тенис на маса: 16 отбора (5-7 клас – момчета/момичета; 8-10 клас – юноши/девойки; 11-12 клас – юноши/девойки)

• Бадминтон: 15 отбора (5-7 клас – момчета/момичета; 8-10 клас – юноши/девойки; 11-12 клас – юноши/девойки)

• Шахмат: 14 отбора (четири възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас)

• Лека атлетика: 12 отбора (три възрастови групи: 5-7 клас, 8-10 клас и 11-12 клас)

Общинският етап на игрите започва по утвърден график, като срещите ще се проведат на спортните бази в града. Победителите във всяка възрастова група ще представят Община Сливен на областните състезания.