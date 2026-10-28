Общинският съвет в Сливен заседава извънредно на 29 октомври

28.10.2026 11:40 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 64

Една точка е предвидена в дневния ред на извънредната на 29 октомври сесия на местния парламент в Сливен. Тя е относно полагане на клетва и подписване на клетвен лист на новоизбрания кмет на село Трапоклово. Донка Манова спечели частичните местни избори в селото на първи тур, който се проведе на 18 октомври 2026 г. Извънредното заседание се налага поради необходимостта да бъде спазен законоустановеният 14 –дневен срок от решението на ОИК за полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Сесията ще се проведе в зала 105 в сградата на Община Сливен от 13.30 ч.