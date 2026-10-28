Седмица на мобилността

28.10.2026 11:59 , ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))

Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) | България | преди около 1 час | 58

По повод Седмицата на мобилността и Деня без автомобили учениците от IV клас се включиха в образователна инициатива, организирана чрез пешеходен преход до парк „Юнак“ и обратно.

По пътя децата затвърдиха знанията си за безопасното пресичане на кръстовища и правилата за движение. В парка обогатиха знанията си за пътните знаци и приложиха наученото чрез наблюдение и практически задачи.

Инициативата насърчи активното движение, здравословния начин на живот и отговорното отношение към околната среда.

Учим се чрез практика, за да бъдем по-отговорни пешеходци и да се движим безопасно всеки ден!