Седмица на мобилността

По повод Седмицата на мобилността и Деня без автомобили учениците от IV клас се включиха в образователна инициатива, организирана чрез пешеходен преход до парк „Юнак“ и обратно.
По пътя децата затвърдиха знанията си за безопасното пресичане на кръстовища и правилата за движение. В парка обогатиха знанията си за пътните знаци и приложиха наученото чрез наблюдение и практически задачи.
Инициативата насърчи активното движение, здравословния начин на живот и отговорното отношение към околната среда.
Учим се чрез практика, за да бъдем по-отговорни пешеходци и да се движим безопасно всеки ден!