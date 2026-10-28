28.10.2026 12:31 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 41 минути | 36

Продължават изключително интензивни разговори с Европейската комисия, защото сме твърдо решени, въпреки препоръките й, в този бюджет да запазим социалната програма. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти във Велико Търново в отговор на въпрос за бюджета на държавата за следващата 2027 година.

Премиерът Радев изтъкна целенасочените усилия на правителството за запазване на доходите на гражданите, ръста на пенсиите, както и редица социални плащания. Министър-председателят посочи също стремежа на кабинета да осигури повече средства за образование, здравеопазване, култура и спорт. „Продължаваме тези много тежки преговори с Европейската комисия. Когато сме готови и аз се надявам, че ще отстоим нашите виждания за бюджета, ние, разбира се, веднага ще го внесем“, добави премиерът Румен Радев.