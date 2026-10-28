28.10.2026 12:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 40 минути | 43

Водим изключително интензивни разговори с Европейската комисия, така че да запазим както социалните придобивки, така и регионалните програми за развитие, заяви министър-председателят във връзка с бюджета за догодина

Два милиона евро ще осигури правителството в бюджета за следващата година, за да се ускори проектирането на пътната инфраструктура във Велико Търново. Това заяви министър-председателят Румен Радев след срещата си с кмета Даниел Панов във Велико Търново. Премиерът отбеляза, че именно липсата на проектиране се оказва голямата пречка за строежа на пътища и магистрали в страната. „Няма проектиране, няма отчуждаване – не се прави така. Ние полагаме максимални усилия и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков има задачата да мобилизира способности в тази посока“, добави Радев. Министър-председателят заяви, че кабинетът работи целенасочено в това направление, като целта е да се постигне ускорено проектиране. За пример даде магистралата „Русе-Маказа“, чието проектиране може да стане за около година при интензивна работа, след което да започна възлагане на строителството.

„Още с встъпването в длъжност на правителството имахме среща с кмета Даниел Панов и поех ясен ангажимент да направим всичко възможно да се ускори работата за по-добра свързаност на Велико Търново, защото това има стратегическо значение за свързаността на цяла Северна България“, посочи Румен Радев. Премиерът отбеляза, че държавата ще положи всички усилия, за да съдейства за изпълнението на регионалните проекти. Именно това е и един от водещите приоритети за кабинета в бюджета за догодина. „Водим изключително интензивни разговори с Европейската комисия и работим така, че да може да се запазят социалните придобивки и в същото време да запазим регионалните програми за развитие. Вярвам, че ще успеем до края на тази седмица да приключим тези разговори, за да може да постигнем най-доброто и балансирано решение“, заяви още министър-председателят.

„Ще направим всичко възможно в рамките на 2027 година да проектираме всички големи инфраструктурни обекти, които даже ги няма на картата, за да можем да постигнем тази свързаност. Когато имаш истински проекти, може да направиш истинска инфраструктура“, заяви от своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който също участва в срещата. „Велико Търново ще бъде точката в България, която ще има в един момент две магистрали и ще има може би най-добрата свързаност“, добави още министър Шишков. Сред важните за региона проекти той посочи още Присовските завои и Северния пътен възел.

По отношение на бюджета за догодина премиерът Румен Радев заяви, че се водят нелеки разговори с Европейската комисия, чиито препоръки са за драстично орязване на разходите. Българското правителство обаче има своите червени линии, от които няма да отстъпи – пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, гарантиране на доходите на гражданите. Радев посочи, че намаляването на дефицита е изключително амбициозна задача и от това зависи до голяма степен и европейското финансиране за догодина и за следващата Многогодишна финансова рамка. „Така че ние в никакъв случай, както някои злоупотребяват, не крием бюджета“, заяви Радев и изтъкна, че целта на правителството е да гарантира европейското финансиране при един много добър баланс между доходите на хората, публичните разходи, капиталовите програми на общините, като в същото време има перспектива и за следващите години за намаляване на дефицита. Отбраната също е силен фокус в бюджета с оглед на ангажиментите на България към НАТО и ситуацията в Черноморския регион. Същевременно правителството залага и редица мерки за увеличаване на приходите – на базата на по-голяма дигитализация и преосмисляне на някои политики. „Нашето управление е стабилно и имаме ясна управленска програма, работим за нейното изпълнение“, заяви още Румен Радев.

В отговор на журналистически въпрос министър-председателят определи като недостоен начина, по който се води до момента предизборната кампания. „Тя беше и продължава да бъде кална, недостойна кампания“, изтъкна Радев. Премиерът отбеляза, че е характерно за някои партии да истеризират собствените си решения и безхаберие в опит да ги приписват на настоящото управление. „Това няма да се получи“, заяви Радев. Като пример за кална кампания министър Шишков посочи спекулациите около АМ „Струма“ и АМ „Хемус“ и добави, че на интернет страницата на МРРБ ще бъде качена цялата истина за калната кампания, започната от някои политически лица срещу правителството и МРРБ.

На въпрос от медия дали правителството казва на журналистите как да пишат премиерът отговори: „Ние нищо на никого не казваме. Ние ясно заявяваме своите позиции и начин на работа“.

По-рано през деня премиерът Радев и министър Шишков инспектираха на място ремонтните дейности в тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“. Двупосочното движение в тунела ще бъде възстановено до коледно-новогодишните празници, стана ясно от думите на управителя на строителната компания, изпълнител на проекта. Строителят подчерта, че на няколко пъти от 2025 г. насам е бил прекъсван ремонтът на тунела, но от началото на октомври т.г. е възстановена работата и ремонтът се осъществява вече на двусменен режим, с което да се ускори завършването на ремонтните дейности.