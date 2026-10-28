Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 28.10.2026 г.

28.10.2026 12:33 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 25 минути | 43

ОДМВР-Сливен

Неправоспособен водач е хванат да управлява товарен автомобил, след като вече е наказван за същото нарушение. Проверката е извършена на 27 октомври в село Крушаре при ежедневния контрол по пътна безопасност. 56-годишен мъж от град Хасково е управлявал товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“. Водачът не притежава свидетелство за управление на МПС. Деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото нарушение. По случая е образувано бързо производство.

42-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген Голф“ е хванат да управлява след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 27 октомври в град Сливен. Пробата за употреба на наркотични вещества, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Водачът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия. Своевременно са ликвидирани 4 пожари, без да причинят преки материални щети.

На 27.10.2026 г., в 10, 40 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в къща, намираща се в сливенското село Ковачите. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Най-вероятната причина за възникване на пожара е неправилно ползване на нагревателен уред -при приготвяне на храна, мазнината се запалва и обхваща кухненския аспиратор. До пристигане на дежурния екип собственичката е започнала гасене на пожара. Тя е получила изгаряне по дясната ръка. Унищожени са мебели, техника и 2 кв. м. опушени стени. Спасена е сградата.