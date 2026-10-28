28.10.2026 12:39 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди 34 минути | 41

Искам да поздравя службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в парламента по повод палежа на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Премиерът изтъкна, че след като е направено всичко възможно да бъде ускорено издаването на европейската заповед за арест, при спазване на всички правила и процедури, преди дни извършителите са задържани в Германия.

Премиерът Радев обърна внимание, че предварителното оповестяване на подробности по случая би попречило на залавянето на извършителите и поради тази причина имената им не са били обявени по-рано.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев даде допълнителна информация по темата за палежа. Министърът посочи, че самоличността на извършителите е установена още на следващия ден, както и превозното им средство. „Поетапно подадохме данни за това на колегите ни от всички държави, през които те преминаха обратно, защото се върнаха в Германия още същия ден късно вечерта. Немските колеги знаеха още от десети самоличността на извършителите, но тъй като има процедури, свързани с издаване на европейска заповед за арест, те нямаше как да ги арестуват, преди да бъде издадена такава заповед. Максимално бързо се придвижи тази процедура“, заяви Демерджиев.

Министърът изтъкна, че заповедта е издадена на 19 октомври, след което извършителите са заловени. „Очакваме те да бъдат предадени на българските власти, за да продължи работата с тях“, изтъкна министърът на вътрешните работи. Министърът добави, че извършителите са немски граждани, като на 18 октомври са извършили подобно деяние на територията на друга държава член на Европейския съюз.

В отговор на журналистически въпрос за бюджета на държавата за 2027 година премиерът Румен Радев още веднъж потвърди, че за правителството е от първостепенно значение запазването на политиките за повишаване на доходите на хората, наред с намаляване на дефицита. „Трябва да постигнем този важен баланс“, посочи Радев и добави, че са в ход разговори с Европейската комисия. „За първи път ние правим бюджет в евро, той трябва да мине по определени процедури на съгласуване с Европейската комисия. Имаме няколко спорни въпроса, които в момента изчистваме. И аз не искам да бързаме, защото ако ние не ги договорим, това ще се отрази на доходите на хората, което не искам да допускаме“, заяви Радев.

Попитан от медиите за разпространената позиция на Правителствената информационна служба премиерът Радев припомни: „Никога не сме цензурирали, никога не сме отказвали да говорим с българските медии“.