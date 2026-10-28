28.10.2026 13:17 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | България | преди около 1 час | 76

Премиерът Румен Радев приветства заявеното намерение на КЕВР да не увеличава цените на тока за битовите потребители и парното през новия отоплителен сезон

Проверките за нелоялни търговски практики ще продължат, тъй като искаме надценките на хранителните стоки да не надхвърлят тези в развитите европейски държави, посочи премиерът

Министър-председателят Румен Радев приветства обявеното вчера намерение на КЕВР цените на парното и на тока за бита да не се променят през целия следващ сезон до месец юли, въпреки драстичното поскъпване на газа на международните борси. „Задача на правителството е да обезпечим тези защитни механизми с достатъчно ликвидност, съответно във Фонда за сигурност на електроенергийната система, което и ще направим. Така че цените на тока за бита и на парното няма да бъдат повишавани“, заяви премиерът Радев в началото на днешното правителствено заседание.

По отношение на цените на храните министър-председателят отбеляза, че живеем в условията на свободна пазарна икономика и правителството няма намерение „да диктува“ цените. Същевременно обаче ще осигури ясна нормативна рамка, така че да има проследимост на ценообразуването и да се противодейства на нелоялните търговски практики. Радев припомни, че още с първите си действия настоящото управление разработи важни законодателни промени. „На базата на тези закони развихме необходимата подзаконова нормативна база, така че да имаме ясни механизми и ясни формули какво и как правим. И вече, въоръжени с всички тези методики, започнахме, но не стихийни, а ясно регламентирани проверки: за ценообразуване, за нелоялни търговски практики, за качество — какво слага на трапезата си българският гражданин“, добави премиерът.

Министър-председателят отбеляза, че кабинетът ще продължи да работи в тази посока и занапред. „Нашата цел е да имаме същите надценки, каквито има в останалите развити европейски държави. Не искаме нищо повече“, посочи премиерът.

Министър-председателят Румен Радев специално обърна внимание и на друга тема – борбата срещу купуването на гласове. „Искам да предупредя всички, които вече са задействали машината и които ще купуват гласове – не го правете, защото МВР ще действа безкомпромисно и изцяло в рамките на закона. Трябва да имаме прозрачни, честни и отговорни избори“, заяви Радев. Премиерът отбеляза, че всеки български гражданин трябва да има свещеното право да изрази свободно своя глас. „Призовавам хората, всички български граждани: не се страхувайте, не се поддавайте на натиск, гласувайте по съвест и убеждение“, заяви още Радев.

Министър-председателят изтъкна още, че държавата се връща в своите функции, а престъпленията вече се разкриват светкавично. Като примери Радев посочи убийството в Пловдив, убийството в София на Слави Бинев, палежът на антените на „Старлинк“ на 9 октомври. По отношение на арестите на кметовете на Сунгурларе и на Белица, премиерът Радев заяви, че тези арести нямат нищо общо с етнически, политически или предизборни въпроси. „Нека не се спекулира по тази тема. Просто вече над полицията няма политически чадър, и над службите“, отбеляза Радев.