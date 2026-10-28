28.10.2026 13:22 , Веселина Василева (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди около 1 час | 55

Заседанието се проведе днес в Областна администрация Сливен и бе водено от заместник областния управител Димитър Величков. В него участваха ръководители на институции и представители на четирите общини.

Заседанието бе в изпълнение на заповед на областния управител, с която бяха възложени задачи на териториалните структури на министерствата и ведомствата, както и на общинските администрации. Целта е осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в област Сливен и намаляване на последствията при възникване на усложнена зимна обстановка.

Дневен ред на заседанието:

1. Подготовка на област Сливен за зимния период 2026 – 2027 г. – доклад по направления от ръководителите, до които е изпратена заповед № РД 11 – 03 – 00003 от дата 29.09.2026 г.

Планиране на защита при бедствия и готовност за действие на щабовете на областно и общинско ниво; резултати от огледите на състоянието на общинската пътна и улична мрежа; сключени договори с изпълнители на дейностите по зимно почистване; готовност на техниката за извличане на закъсали товарни автомобили; осигуряване на необходимите материали; организация на работата на здравните и учебни заведения; осигуряване на комунални услуги, стоки от първа необходимост и лекарства; финансиране на дейностите; публикуване на интернет страниците на общините на информация за пътните участъци, които управляват.

Представени бяха доклади за дейностите по мерките, разпоредени от областния управител. Структурите отчетоха, че са изпълнили възложените им задачи и имат готовност за зимния сезон.

Здравните и учебните заведения са готови за работа в зимни условия. Осигурена е обезпеченост с горива, лекарства и медикаменти. Изготвени са списъци на болните на хемодиализа. При необходимост те ще бъдат извозвани със съдействието на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Армията е в готовност да оказва помощ по искане на областния управител.

Извършено е текущо поддържане на републиканската мрежа, като основно внимание е обърнато на пътната настилка. Осигурени са над 70% от необходимите сол и пясък за зимния сезон, като попълването на количествата продължава. Наличностите за магистралата са подсигурени на 100 процента.

2. Съгласуване на заявки от общините Нова Загора и Твърдица за разкриване на работни места по поддейност 3.2 за извършване на дейности за превенция на природни бедствия и извънредни ситуации по проект BG05SFPR002-2.018-0001 „Заетост без бариери“, който се реализира по Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това са 130 работни места за длъжност „Общ работник“ за лица в неравностойно положение, за извършване на дейности за превенция на природни бедствия и извънредни ситуации. Заявките са съгласувани от Постоянната комисия по заетост на заседание на 23.10.2026 г. Те бяха съгласувани и от областния съвет за намаляване на риска от бедствия и ще бъдат изпратени за съгласуване от Националния координационен механизъм, определен със заповед на министъра на труда и социалната политика.