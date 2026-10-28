28.10.2026 13:26 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 60

Община Сливен за поредна година подкрепя кампанията по отбелязване на Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври. Инициативата се организира от Асоциацията за инсулт и афазия.

През тази година Асоциацията навлиза в седмата година от своето съществуване и по този повод от там превръщат натрупания опит в още по-полезни действия. Приносът на всеки човек и всяка организация имат значение. Една от най-силните опори на каузата остават българските общини и общинските служители, които са партньори в общата цел - симптомите на инсулта да бъдат разпознати навреме и незабавно да се потърси помощ. При внезапно изкривяване на лицето, слабост в ръката или затруднен говор — дори само при един от тези признаци — има съмнение за инсулт. Позвънете веднага на 112. Не чакайте симптомите да отминат.

Възможностите за съвременно лечение зависят от времето, вида на инсулта и състоянието на пациента. Колкото по-рано започне подходящото лечение, толкова по-голям е шансът да бъдат ограничени уврежданията. За жителите на населени места, отдалечени от болница с необходимата готовност за лечение, бързото разпознаване и незабавното повикване на спешна помощ са особено важни. Затова „Всяка минута е ценна“ е послание с пряк смисъл за човешкия живот.

Навременната реакция може да съхрани възможността човек да говори, да се движи, да общува с близките си и да живее по-самостоятелно след инсулта. Зад всяко от тези умения стоят достойнството на човека и ежедневието на цялото му семейство.

Това е пациентският глас на хората, засегнати от инсулт и афазия в България. Той

става по-силен чрез всички, които подкрепят инициативата.

Нека на 29 октомври направим заедно още една крачка към повече спасени животи и по-добър живот след инсулта! Заедно можем да променим нечия съдба. Всяка минута е ценна!

Национален телефон за подкрепа (за преживелите инсулт и техните близки) - 0700 11 404.

Материали, визуализации и повече относно темата, може да намерите на следния линк: https://home.mycloud.com/action/share/54934412-d0a9-4b8c-ac2e-c260527b5828