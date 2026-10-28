28.10.2026 13:32 , Стела Йовчева

Излъчване: Община Сливен | България | преди около 1 час | 71

Гостуващата изложба „Да тъчеш сънища“, представяща образци на тъканното текстилно изкуство от фонда на Фондация „Стойна Кръстанова“, беше открита днес в Националния музей на текстилната индустрия – Сливен. Фондацията е акредитирана от ЮНЕСКО и е част от общността на NGO FORUM.

Стойна Кръстанова е изследовател на българското текстилно наследство, реставратор на тъкани и костюми и реконструктор на старинни тъкачни техники. Тя е автор на над 2000 сценични костюма, представящи различни етнографски области на България, както и на костюмите за филмите „Време разделно“, „Записки по българските въстания“ и „Под игото“, разказа нейната дъщеря доц. д-р Красимира Кръстанова - етнолог, изследовател и преподавател, посветила работата си на проучването и популяризирането на традиционната българска текстилна култура. Именно тя е предоставила и образците, представени в изложбата.

Заместник-кметът на Община Сливен Пепа Чиликова благодари на организаторите за усилията им да съхраняват българското културно наследство. „Традиционните занаяти са част от нашата памет и идентичност. Важно е да ги съхраняваме и да ги предаваме на следващите поколения, за да продължат да вдъхновяват и в съвременния свят“, каза Пепа Чиликова.

За днес е предвидена и практическа работилница „Вдяване на основата на хоризонтален стан“, която дава възможност на посетителите да се докоснат до традиционните техники на тъкане.

Изложбата „Да тъчеш сънища“ ще остане в Текстилния музей до 20 декември.

Утре програмата продължава с две събития, посветени на връзката между традиционното текстилно наследство и съвременните творчески практики.

В 11 ч. започва модното ревю „Шевици на бъдещето: Българската традиция в съвременния моден дизайн чрез машинна бродерия“. То ще представи две авторски колекции дамско облекло, създадени по научноизследователски проекти на Техническия университет – София, във Факултет и Колеж – Сливен, под ръководството на доц. д-р инж. Маргарет Сивова. Моделите съчетават традиционни български шевици и орнаменти със съвременен дизайн и машинна бродерия.

В 11:30 ч. е началото на работилницата „Тъкане на хоризонтален стан“ с гост-демонстратор доц. д-р Красимира Кръстанова, която ще представи възстановка на старинни техники за тъканно орнаментиране с четиринищелен стан.

За демонстрациите музейните специалисти възстановяват автентичен хоризонтален тъкачен стан от средата на ХХ век и подготвят мострен стан. Така посетителите ще могат да се запознаят с устройството на тъкачните съоръжения и уменията, предавани през поколенията.

„Чрез изложбата, модното ревю и практическите демонстрации поставяме акцент върху съхраняването на традиционните текстилни умения и представянето им пред съвременната публика като живо културно наследство, което продължава да вдъхновява изследователи, творци и дизайнери“, заяви Тони Димитрова, завеждащ Музея на текстилната индустрия.

Събитията са част от празничната програма на Сливен по повод Димитровден и представляват заключителен етап на проекта „Пъстри криулици – реконструкция на традиционни ръчни текстилни техники за тъканно орнаментиране“, финансиран от Национален фонд „Култура“.