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УМНИ И БЕЗОПАСНИ ОНЛАЙН!

, Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди около 1 час | 54

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През октомври учениците от I до IV клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се включиха в образователна инициатива за безопасността в интернет, организирана със съдействието на ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Сливен.

Чрез анимационния минисериал „Мила и Марко за екраните“ малките ученици научиха как да разпознават онлайн измами, да пазят личните си данни и пароли и да реагират при неприятни съобщения от непознати.

След като изгледаха епизодите, децата споделиха впечатления, задаваха въпроси и се включиха в творчески занимания с героите Мила и Марко.

Инициативата им показа, че интернет предлага много възможности за учене и забавление, но безопасността онлайн започва с правилните избори!

Благодарим на ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Сливен за образователните материали и възможността нашите ученици да участват в тази полезна инициатива!

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