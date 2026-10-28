УМНИ И БЕЗОПАСНИ ОНЛАЙН!

През октомври учениците от I до IV клас на СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се включиха в образователна инициатива за безопасността в интернет, организирана със съдействието на ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Сливен.
Чрез анимационния минисериал „Мила и Марко за екраните“ малките ученици научиха как да разпознават онлайн измами, да пазят личните си данни и пароли и да реагират при неприятни съобщения от непознати.
След като изгледаха епизодите, децата споделиха впечатления, задаваха въпроси и се включиха в творчески занимания с героите Мила и Марко.
Инициативата им показа, че интернет предлага много възможности за учене и забавление, но безопасността онлайн започва с правилните избори!
Благодарим на ЕВРОПА ДИРЕКТНО – Сливен за образователните материали и възможността нашите ученици да участват в тази полезна инициатива!