На втори ноември започват ежемесечните стрелби на „Батмиш“

30.10.2026 15:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 15 минути | 0

И през месец ноември се планират стрелби на Огневи комплекс „Батмиш“ край Сливен . За това съобщават от 13-о Бригадно командване.

Датите на ученията са планирани за 2, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 23, 25 и 30 ноември - от 8.30 до 16.30 ч. На 4, 10, 12, 17 и 26 ноември, учебните стрелби ще се провеждат от 8.30 до 20 ч. На 6, 18, 19, 20, 24 и 27 ноември, ще започнат по същото време и ще продължат до 14.30 ч.

За да се избегнат инциденти, живеещите в този район, трябва да се съобразяват с предупредителните табели и да не навлизат в забранителните зони. Собствениците на ферми трябва да предприемат мерки за защита на животните си.