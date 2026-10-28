Сливен, кратки вечерни новини, 28.10.2026 г., сряда

28.10.2026 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 5 часа | 157

Община Сливен за поредна година се присъединява към кампанията на Асоциацията за инсулт и афазия по повод Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври.

В Националния музей на текстилната индустрия в Сливен беше открита гостуващата изложба „Да тъчеш сънища“, която представя образци на тъканното текстилно изкуство от фонда на Фондация „Стойна Кръстанова“.

Общо 169 отбора от училищата в община Сливен ще се включат в Ученическите игри за учебната 2026/2027 година.

Извънредно заседание на Общинския съвет в Сливен ще се проведе на 29 октомври от 13:30 ч. в зала 105 на сградата на общината заради полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбрания кмет на село Трапоклово Донка Манова.

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия.

Ансамбълът за народни песни и танци „Пирин“ от Благоевград представи снощи концерт-спектакъла „Слънце да огрее“ пред публиката в Сливен.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен организира на 31 октомври творческа работилница за деца по повод 1 ноември – Деня на народните будители.