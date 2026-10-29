29.10.2026 08:47 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 час | 48

От 15 октомври 2026 г. Агенция по заетостта отваря втори прием по проект „Специфични умения за работната сила”, който предоставя възможност на работодателите да повишат квалификацията на своите служители чрез обучения, съобразени с конкретните потребности на бизнеса. Продължаването на инициативата е свързано със значителния интерес през май, когато над 450 кандидати подадоха заявления за участие само за четири седмици.

Проектът е насочен към придобиването на специфични професионални умения, включително за работа с нови технологии и дигитални инструменти. Работодателите сами определят необходимите обучения и избират външни организации или обучители с подходящ опит за тяхното провеждане.

В проекта могат да бъдат включвани служители на трудов договор с минимум четиричасов работен ден, лица по договори за управление и контрол, както и самоосигуряващи се лица.

Максималният размер на помощта за един работодател е 15 338,76 евро без ДДС, включително собственото му съфинансиране. Едно лице може да премине повече от едно специфично обучение по настоящия проект, като общата им стойност не може да надвишава 1 278,23 евро без ДДС.

Заявленията се подават заедно с необходимите документи чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като за получател се посочва Агенцията по заетостта. Крайният срок за кандидатстване е 16:00 ч. на 16 ноември 2026 г.

Проект „Специфични умения за работната сила“ се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+.

Подробна информация за условията за участие, допустимите разходи и необходимите документи е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта.

За допълнителни въпроси: spu@az.government.bg.