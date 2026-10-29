AMD и Meta разширяват своето стратегическо партньорство

29.10.2026 09:43 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Свят | преди около 1 час | 67

Компаниите ще си сътрудничат в областта на централните и графичните процесори, мрежовите технологии, системите и софтуера, за да осигурят работата на услугите и AI инфраструктурата на Meta.

Санта Клара, Калифорния —AMD (NASDAQ: AMD) задълбочава своята съвместна работа с Meta. Компанията обяви че решенията AMD Helios™ от типа „шкаф“ се използват в инфраструктурата на Meta, процесорите AMD EPYC™ задвижват AI агента Muse на Meta, а технологиите на AMD осигуряват поддръжка от първия ден на моделите на Meta, включително Muse Spark Open и Muse Glimmer.

Това развитие се базира на дългогодишно съвместно проектиране и сътрудничество между двете компании, обхващащо процесорите AMD EPYC™, графичните процесори AMD Instinct™, мрежовите решения AMD Pensando™ и AI инфраструктурата AMD ROCm™.

„Meta е стратегически партньор на AMD и ние изградихме това партньорство чрез години на дълбоко техническо сътрудничество – от процесорите EPYC, захранващи инфраструктурата на Meta, до графичните процесори Instinct и отворения софтуер, поддържащ нейните AI натоварвания“, каза Лиза Су, председател и главен изпълнителен директор на AMD. „С Helios, който вече работи в Meta, ние издигаме това партньорство на нов мащаб в ерата на суперинтелекта. Заедно изграждаме и внедряваме инфраструктура в гигаватов мащаб и оформяме бъдещите поколения силиций, софтуер и системи, за да позволим реализацията най-амбициозните модели и услуги на суперинтелект на Meta.“

„AMD е ключов партньор в изграждането на изчислителните ресурси, които задвижват нашите най-съвременни модели“, заяви Марк Зукърбърг, основател и главен изпълнителен директор на Meta. „Правим мащабни инвестиции в изчислителна мощ, която ще ни позволи да предоставим персонален свръхинтелект на всеки, а AMD играе важна роля в това.“

AMD задвижва инфраструктурата на Meta, днес

Технологията на AMD захранва инфраструктурата на Meta – в сферите на изчисленията, мрежите, системите и софтуера.

• Оригинални решения на AMD от типа „rack-scale“ (мащабируеми на ниво шкаф), наречени Helios, вече са инсталирани и се тестват от Meta с оглед на по-широкото им внедряване в близко бъдеще.

• Процесорите AMD EPYC поддържат специализираните изчислителни среди, върху които функционира персоналният AI агент на Meta – Muse. Meta е внедрила милиони процесори EPYC от различни поколения и е ключов клиент за 6-то поколение EPYC™ процесори. Двете компании си сътрудничат и по отношение на бъдещи поколения, включително „Verano“.

• Графичните ускорители AMD Instinct понастоящем се използват в реална работна среда в инфраструктурата на Meta за задачи, свързани с обучение, класиране и системи за препоръки. Meta също така участваше в ранния етап на дефиниране на архитектурата AMD Instinct™ MI450 и ще внедри специализиран графичен процесор AMD Instinct, оптимизиран за нейните конкретни работни натоварвания. Това сътрудничество оказва влияние и върху бъдещите платформи на AMD, включително графичните процесори от серията AMD Instinct™ MI500 и следващото поколение системи от тип „шкаф“.

• AMD и Meta работиха съвместно за усъвършенстване на софтуерната платформа ROCm чрез рамката PyTorch, гарантирайки, че разработчиците могат да използват графичните процесори на AMD веднага, без нужда от допълнителни сложни настройки. Освен това, AMD осигури поддръжка още от първия ден (Day-0) за моделите Muse Spark Open на Meta върху графични процесори AMD Instinct, както и за Muse Glimmer – върху компютри с AMD Ryzen™ AI и графични процесори AMD Radeon™.

• AMD и Meta разшириха софтуерното си сътрудничество в областта на мащабното обучение на изкуствен интелект, като оптимизираха модели за препоръки върху графични процесори AMD Instinct MI350X и допринесоха за подобряването на PyTorch, Triton и ROCm – подобрения, от които могат да се възползват и други разработчици.

С разширяване на възможностите на Meta в областта на изкуствения интелект, двете компании си сътрудничат в сферите на хардуера (чиповете), софтуера и системите, за да отговорят на изискванията за експлоатация на AI инфраструктура, обслужваща милиарди хора. Те са съгласували своите продуктови пътни карти и инженерни решения спрямо настоящите и бъдещите работни натоварвания на Meta, превръщайки дългогодишното си сътрудничество в изграждане и внедряване на интегрирани AI системи от гигаватов мащаб.

Освен това AND ще инвестира 1 милиард долара в предлагането на дялове на Meta.