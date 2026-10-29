Традиционно българско хоро ще се извие пред Община Сливен на 30 октомври

29.10.2026 10:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 56

На 30 октомври от 19:00 часа на площада пред сградата на Община Сливен ще се проведе инициатива в навечерието на Деня на народните будители.

Участниците ще се съберат, за да изиграят няколко традиционни български хора. Организаторите канят желаещите да се включат с народни носии, фолклорни костюми или удобно облекло.

Идеята на събитието е да насочи вниманието към българските традиции, празници и културна идентичност и да насърчи тяхното съхраняване и почитане.

Проявата ще се състои на площадното пространство пред Община Сливен, на бул. „Цар Освободител“ №1.