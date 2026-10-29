29.10.2026 10:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 61

Близо 100 участници, сред които около 70 ученици от различни части на страната, ще се включат в Националната ученическа конференция „Да драснем кибрита на въстанието…!“ (Христо Ботев – поетът, революционерът, войводата), която ще се проведе на 30 и 31 октомври в Котел.

Научен ръководител на форума е проф. Пламен Митев. Официалното откриване ще бъде на 30 октомври от 14:30 часа в залата на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Котел.

В рамките на конференцията ще бъдат представени между 40 и 44 ученически проекта, разпределени в две категории. Разработките са посветени на 150 години от избухването на Априлското въстание и 150 години от гибелта на Христо Ботев.

Организатор на историческия форум е СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел, в партньорство с Регионалното управление на образованието – Сливен и Община Котел.

Конференцията ще даде възможност на учениците да представят свои исторически изследвания, да обменят знания и да задълбочат интереса си към националноосвободителните борби и делото на Христо Ботев.

Инициативата е насочена към насърчаване на интереса към българската история и съхраняване на паметта за личности и събития с важно място в националното минало.