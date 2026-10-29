Нова Загора подкрепя кампанията за превенция на инсулта „Всяка минута е ценна“

29.10.2026 10:11 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 66

Община Нова Загора за поредна година се присъединява към инициативите на Асоциацията за инсулт и афазия по повод Световния ден за борба с инсулта. Кампанията е насочена към превенцията, ранното разпознаване на симптомите и необходимостта от бърза реакция.

Тази година националното послание е „Всяка минута е ценна“, с което се обръща внимание на значението на навременната медицинска помощ при съмнение за инсулт.

Сред основните предупредителни признаци са внезапно изкривяване на лицето, слабост в ръката и затруднен говор. При появата дори на един от тези симптоми трябва незабавно да бъде потърсена спешна помощ на телефон 112, без да се изчаква оплакванията да отминат.

Инициативата насочва вниманието и към необходимостта хората да познават рисковите фактори и симптомите на инсулта, както и възможностите за последваща рехабилитация на засегнатите.

От Община Нова Загора подчертават значението на информираността като част от усилията за опазване на здравето и насърчават гражданите да бъдат подготвени да реагират своевременно при съмнение за инсулт.