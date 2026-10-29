Нова Загора ще отбележи Деня на народните будители с поклонение и изложба

29.10.2026 10:13 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 49 минути | 54

На 1 ноември Община Нова Загора ще отбележи Деня на народните будители с поклонение пред паметника на Стоян Омарчевски.

Началото на церемонията е в 11:00 часа. Жители и гости на града са поканени да поднесат венци и цветя в знак на признателност към книжовниците, просветителите, борците за национална свобода и всички личности, допринесли за съхраняването на българската духовност, знание и национална памет.

Като част от инициативите, посветени на празника, във фоайето на първия етаж на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ е подредена изложба на клас „Изобразително изкуство“ към Школата по изкуствата „Илия Аврамов“.

Експозицията може да бъде разгледана от 27 октомври до 30 ноември.

С проявите Община Нова Загора отдава почит към делото на народните будители и насочва вниманието към значението на българското слово, просветата и духовността.