Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.10.2026 г.

29.10.2026 11:01 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 43

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

И

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“- СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.10.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 29.10.2026

ОДМВР-Сливен

Разкрити престъпления и задържани за серия взломни кражби от вендинг автомати по време на специализирана операция по предотвратяване на престъпленията, свързани с изборното законодателство, и противодействие на конвенционалната престъпност. Акцията е проведена на 28 октомври по разпореждане на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев на територията, обслужвана от районните управления в Сливен и Нова Загора. Съвместно с екипи на Зонално жандармерийско управление- Бургас са извършени проверки на лица; рискови зони; лица от активния криминален контингент; превозни средства; заложни къщи и дружества, предоставящи бързи кредити; игрални зали; лица, утвърдили се като местни лидери; пунктове за изкупуване на черни и цветни метали. Проведени са беседи с цел предотвратяване на корпоративен вот. Разкрити са 12 престъпления, установени 4 лица, обявени за общодържавно издирване.

По-характерни случаи:

Полицейски служители от сектор „Криминална полиция“ и участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали двама мъже за серия взломни кражби от вендинг автомати, извършени на територията на област Сливен и други области в страната. След получаване на сигнал за взломен автомат за топли напитки в сливенското село Злати войвода са предприети незабавни издирвателни действия, в хода на които са установени извършителите и автомобилът, с който са се придвижвали. Те са спрени и задържани в сливенско село Крушаре. Двамата са криминално проявени жители на областите Стара Загора и Пазарджик. Първоначално са задържани за 24 часа в РУ-Сливен. В хода на работата по случая се установява, че задържаните са съпричастни и към други извършени престъпления в Сливенско и съседни области.

По време на операцията са получени два сигнала за кражби от търговски обекти в град Сливен. От помещение, обособено като магазин в кв. „Надежда“, е извършена взломна кражба на алкохол, хранителни продукти и оборотни средства. Управител на магазин в центъра на град Сливен е заявил, че от обекта е извършена кражба на алкохолни напитки. Нанесените щети и в двата обекта са в процес на установяване. В хода на предприетите издирвателни действия извършителите са установен и задържани. Момче на 18 години е установен като извършител на кражбата в кв. „Надежда“. Мъж на 24 години е извършител на кражбата от обекта в центъра на град Сливен. Работата по образуваните досъдебни производства продължава.

В хода на операцията екипи на РУ-Нова Загора са установили и задържали извършител на кражба на вещи и сума пари от МПС в град Нова Загора. Задържан е криминално проявен мъж на 30 години от същото населено място. Работата по досъдебното производство продължава.

Не са образувани досъдебни производства по чл.167-169 от НК.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия. Своевременно са ликвидирани 2 пожари, без да причинят преки материални щети. Оказана е техническа помощ при един от сигналите.

На 28.10.2026 г., в 12,57 часа, в РСПБЗН - Нова Загора, е получен сигнал за пожар в място с пчелни кошери, намиращо се в землището на село Събрано. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Нова Загора. Унищожени са 25 пчелни кошери, спасени са 5. Пожарът е започнал от сухи треви в северната страна на пчелина, и се разпространява по пчелните кошери.