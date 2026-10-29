29.10.2026 11:37 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 46

Сливен посрещна изложбата „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“. В рамките на събитието в зала „Сливен“ беше представена и енциклопедията на Георги Богданов – мащабно издание, събрало над 600 истории за хора, организации и граждански инициативи, оставили своя отпечатък върху живота на децата в България. Проявата открои 150-годишната история на грижата, солидарността, доброволчеството и гражданската активност в подкрепа на децата. Тя показа как през поколенията добрите идеи се превръщат в устойчиви каузи.

Организатор на инициативата е Национална мрежа за децата, в партньорство с Община Сливен и с подкрепата на Foundation For Hope / Фондация „За Надежда“ – част от Националната мрежа за децата.

На откриването присъстваха специални гости, социални експерти, граждани и приятели на каузите, свързани с подкрепата на децата. Сред тях бяха заместник-кметовете на община Сливен Пепа Чиликова и Камен Костов. Те поздравиха организаторите и всички хора, посветили времето, усилията и професионализма си на доброволческата кауза и на работата с деца в риск.

Изложбата е реализирана по проект „Мрежи в действие“, финансиран от Швейцарско-българската програма за сътрудничество по Механизма за гражданска ангажираност и прозрачност.

Авторът на енциклопедията Георги Богданов разказа за идеята, дала начало на мащабния му труд. Той има дългогодишен опит в социалната сфера и в работата с деца, лишени от родителски грижи. По време на представянето той сподели своята гледна точка за развитието на доброволчеството и благотворителността у нас и припомни примери от историята, сред които ролята на благодетелите за създаването на първите сиропиталища в страната. Той посочи, че българската история показва, че зад всяка голяма промяна стоят хора, които са повярвали, че могат да направят света по-добър. Тези хора са оставили след себе си не просто организации, а примери, които продължават да вдъхновяват и днес.

В рамките на представянето заместник-кметът Пепа Чиликова връчи на инициаторите поздравителен адрес от името на кмета на Сливен Стефан Радев. В него той отправя признание към всички педагози, ментори и доброволци, които влагат сърцето си в благородната кауза и работят за по-доброто бъдеще на децата. „Това е летопис, изтъкана от благородство, всеотдайност и безгранична обич към най-ценния ни капитал – нашите деца. През всички тези години българските детски организации са били и остават онзи незаменим пристан, където младите умове и сърца се учат на приятелство, отговорност, родолюбие и гражданска позиция. Миналото ни е завещало безценни уроци. То ни показа, че детското движение не е просто извънкласна дейност, а истинска школа за характер“, пише в поздравлението на Радев. Кметът отбелязва още, че във времена на възход и изпитания лидерите на тези организации са предавали на поколения млади българи едни от най-важните житейски ценности – солидарност и екипност в името на общото благо.

Изложбата „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“ е не само поглед към миналото, но и повод да бъде оценено значението на хората, които и днес работят за децата – с професионализъм, доброволчество, човечност и вяра, че всяко дете заслужава подкрепа, възможности и шанс за по-добро бъдеще.